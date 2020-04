Коронавирусът отказва Ман Юнайтед от Хари Кейн?

Заради кризата покрай пандемията от коронавирус в Манчестър Юнайтед ще свият трансферния си бюджет за това лято и така няма да могат да привлекат играч с цена като тази на Хари Кейн, твърди "Гардиън".



Доказан голмайстор като нападателя на Тотнъм е сред потенциалните цели на Оле Гунар Солсяер. В нормално лято ръководството на "червените дяволи" би отпуснало на мениджъра достатъчно пари, за да предприеме офанзива за 26-годишния капитан на Англия. Тъй като договорът на Кейн е чак до 2024 година, неговата цена е в размер на 150 млн. паунда. Тази сума обаче е станала нереалистична за клуба заради неяснотата около бюджета в ситуацията с COVID-19, пише изданието.

