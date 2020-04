Кике Сетиен: Ако Меси не вярваше в проекта на Барса, той щеше да напусне

Наставникът на Барселона Кике Сетиен отново беше потърсен да коментира евентуалните трансфери на Лаутаро Мартинес от Интер и Неймар от Пари Сен Жермен в клуба, както и възможността каталунците да бъдат провъзгласени за шампиони в Ла Лига. Също така той говори и за бъдещето на суперзвездата Лионел Меси на "Камп Ноу".

"По отношение на привличането на някои играчи, водим преговорим, но сегашната ситуация ще усложни много неща. Не съм нито песимист, нито оптимист за Лаутаро. Той ми харесва, както ми харесват големите играчи, но не си правя илюзии за никого от тях. Неймар? Икономически ще е сложно да вземем фугболисти от подобно ниво. Ситуацията на клубовете ще е трудна, тази пандемия ще постави под въпрос доста неща. Също така ще видим какво ще е положението с изтичащите в края на юни договори.

