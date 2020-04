Дъглас Соуза: Искам да ме запомнят като първия гей-волейболист, който е играл на световно ниво

View this post on Instagram

Você tá vendo a reprise da final dos Jogos do Rio agora no SporTV 2?! O campeão Douglas também!!!! #voleibol #BancoDoBrasil #tamojuntonessegame #AsicsVolleyball #IMoveMe #MikasaBrasil

A post shared by Conf. Bras. de Voleibol (de ) (@cbvolei) on Apr 5, 2020 at 6:03pm PDT