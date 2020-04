Зимни спортове Световен шампион по биатлон окача ските и пушката 20 април 2020 | 16:34 - Обновена Прочетена 81 0



"Да, той приключва активната си състезателна кариера", обяви за ТАСС председателят на треньорския съвет на Руската федерация по биатлон Евгения Редкина.



32-годишният Волков остава в биатлона като член на треньорския състав на втория отбор на Русия за мъже. Той спечели световната титла с щафетата на "Сборная" в Хохфилцен през 2017 година, а има и още семем медала от европейски първенства.

View this post on Instagram A post shared by Alexey Volkov (@vol4ikov) on Apr 15, 2020 at 7:28am PDT Волков беше и в квартета на Русия, който триумфира на Олимпиадата в Сочи 2014, заедно с Евгений Устюгов, Дмитрий Малишко и Антон Шипулин, но при повторна проверка на допинг-проби на Устюгов беше открито забраненото вещество "оксандролон", в резултат на което на 13 февруари тази година Световният съюз по биатлон анулира всички негови резултати за периода от 27 август 2013 година до края на сезон 2013/2014, а с това отне на Русия и олимпийското злато.



