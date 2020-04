Бразилска националка пребори коронавируса

View this post on Instagram

#brasil | La seleccionada brasileña, Drussyla Costa, le ganó el partido al nuevo coronavirus. . Drussyla, parte del equipo nacional de Brasil, jugadora de 23 años, confesó en una entrevista para Globo Esporte que se había curado del coronavirus cuya pandemia sigue azotando a todo el mundo. . La atacante del Sesc RJ dió positivo al coronavirus el pasado mes de marzo. Hace algunos días, Drussyla se enteró que el virus ya no se encontraba en su cuerpo, estaba curada. Ahora ella viene tratando de volver a la rutina haciendo algunos ejercicios ligeros dentro de su casa. La jugadora reveló las consecuencias del virus según su propia experiencia. . . "En la primera semana, sentí mucho cansancio y dolor de cabeza, además de fiebre, falta de aliento y diarrea. Esto continuó durante aproximadamente una semana. En la segunda semana, no me sentía tan cansada, pero a veces me dolía la cabeza. La dificultad para respirar a veces también. Realmente necesitaba descansar mucho. Mis padres me llevaron la comida, ya que no pude salir de la casa. Lo dejaron en la puerta, lo tomé y ese fue el único contacto que tuve con mi familia ", dijo la dos veces ganadora del Campeonato Sudamericano. Drussyla agregó que después de 14 días, un médico le recomendó que volviera a hacer las cosas normalmente en caso de que se sintiera capaz de hacerlo y es así que ha empezado su rutina de ejercicios tras vencer a este virus. . ¡Grande Drussyla Costa !

