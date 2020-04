Сандро Росел: В първия ми ден в затвора ми дадоха по 4 презерватива и чантички с вазелин

Бившият президент на Барселона Сандро Росел разказа за близо двугодишния си престой в испанските затвори Soto del Real и Can Brians 2, където беше с клубния си член и близък приятел Жоан Бесоли.

"Какво помня от първото си денонощие в Soto del Real? Това, че ни дадоха по четири презерватива и чантички с вазелин... Мъничко се притесних... (смее се). Най-тежкият ми ден в затвора? Всички дни, в които нашият адвокат идваше, за да ни каже, че отново са отказали да ни пуснат под пробация. Винаги изтъкваха като причина риска от бягство без налично обяснение. Това се случи 13 пъти... Да, вярвам, че съм станал по-силен в затвора. Там или умираш вътрешно като личност, или ставаш по-силен. Беше изключително важно и съществено това, че Жоан Бесоли беше с мен в затвора. Без него нямаше да издържа. Ще съм му благодарен до края на живота ми. Съпругата ми Марта беше много силна и се явяваше основен стълб за нашата издържливост. Същото важи за родителите, братята и приятелите ми", сподели Росел пред "Мундо Депортиво".

