Златан към свои съотборници: Имам 300 милиона, някой каже ли ми нещо, ще го убия

Бившият нападател на ЛА Галакси Златан Ибрахимович се е перчил със своето богатство и е отправил заплаха към играчите на отбора, твърди тогавашният му съотборник Жоао Педро. Това е станало след допуснат обрат от 2:0 при загубата с 2:3 от Хюстън Динамо в двубой от последния кръг на МЛС през 2018 година.

"След края на мача той ни се скара. Каза ни: Ако сте дошли тук, за да отивате на плаж или да се разхождате из Холивуд, просто кажете. Имам 300 милиона в банковата си сметка и частен остров, така че това тук не ми е притрябвало. Първият, който ми каже нещо, ще го убия"", сподели Педро пред португалския "Рекорд".

