Интер си хареса двама играчи на Барса в замяна на Лаутаро

Отборът на Барселона продължава да напира за нападателя на Интер Лаутаро Мартинес, но няма намерение да плаща откупната му клауза в размер на 111 млн. евро. Затова ще се наложи да преговарят за негов трансфер. "Нерадзурите" не искат да се разделят със своя играч, но освен определена сума те вече са си набелязали и двама играчи на каталунците, в случай че се стигне до преговори между двата клуба, пише "Гадзета дело спорт".

Това са десният бек Нелсон Семедо и халфът Карлес Аленя. Въпреки че през този сезон той е предпочитаният избор на тази позиция, португалецът не е смятан за непродаваем от ръководството на Барселона. 22-годишният полузащитник пък беше смятан за един от най-големите таланти на тима, но така и не успя да се пребори за титулярно място в първия състав. Затова през зимата той беше пратен под наем в Бетис. Преди това от Интер си бяха харесали Артур, но бразилецът категорично заяви желанието си да остане на "Камп Ноу".

