Братът на Джон Макенроу пребори коронавируса

Бившият капитан на САЩ за "Купа Дейвис" Патрик Макенроу се е излекувал от коронавируса. В края на март стана ясно, че 53-годишният американец е заразен с COVID-19, но сега той съобщи, че резултатът от направения му тест за заболяването е негативен.

