Селекционерът на Русия представи ново предизвикателство (видео)

Такого волейбольный мир ещё не видел! Мы запускаем #ШпагатЧелендж от имени главного тренера #Вкзенитспб и @rusvolleyteam Туомаса Саммелвуо. Приглашаем к участию всех волейболистов - и профессионалов, и любителей! Выполни условия челенджа: сними видео том, как ты делаешь шпагат; выложи видео в соцсетях с хэштегом #ШпагатЧелендж и отметь @vczenitspb; подпишись на наш YouTube-канал ZP-TV (ссылка в шапке профиля); подпишись на наш аккаунт @vczenitspb. И жди результатов! Победитель челенджа получит эксклюзивные призы от нашего клуба.Всем удачи!

