Легенда на UFC нарече бащата на Хабиб "уахаби" екстремист 20 април 2020



Тактаров успя да спечели турнира на UFC 6 през 1995 година, след като победи трима в една вечер. Олег стана шампион и не е доволен от това, че хората слушат бащата на Хабиб и отричат, че именно Тактаров е първият шампион в UFC от Русия.



52-годишния ветеран критикува Абдулманап и сподели, че той изповядва уахабизъм, което е е ултраконсервативно реформаторско движение в сунитския ислям от 18 век и доминираща форма на исляма на Арабския полуостров. Ето какво сподели Олег по време на живо предаване в социалните мрежи:



“Къде виждате, че Хабиб е първият шампион от Русия в UFC ? Нека ви разкажа една история. Първия шампионат беше спечелен от Ройс Грейси. След това той го спечели отново. Третия шампионат беше спечелен от Стив Дженъм, защото всички останали бяха контузени. Дан Севърн спечели следващия. Аз спечелих 6-ия шампионат. Къде виждате някой друг? Това се случи през 1995 година. Това е история, как ще я пренапишете?

View this post on Instagram A post shared by Oleg Taktarov Олег Тактаров (@olegtaktarov_official) on Apr 13, 2020 at 7:04am PDT Как ще я поправите? Ако един уахаби от Цумадинский район казва това, защо всички глупаци трябва да го повтарят? Самият той не го повтаря, а вие като маймуни го повтаряте. Аз станах шампион на UFC 6, след като победих трима в една вечер. Представете си какво е да спечелите 2 битки, а след това да запазите сила за 3-та. Разликата в килограмите може да бъде невероятна между двамата бойци. Аз може да съм 90 килограма, а моят опонент да е 120 килограма.



Наскоро прочетох как някакви "експерти" говорят, че Олег Тактаров не бил първия шампион на UFC от Русия. Какво означава UFC ? Означава The Ultimate Fighting Championship, и който спечели турнира е шампион. Истинските шампионати приключиха през 90-те години. Сега просто правят по една битка. Бащата на Хабиб е типичен планинец и когато дойде силна армия те просто се крият в планините и изчезват.



mma.bg

