Облак е най-добрият вратар за десетилетието, твърди Four Four Two

Вратарят на Атлетико Мадрид Ян Облак е най-добрият вратар за последните десет години. Смелото твърдение е на Four Four Two. Изданието е подредило топ 10 на най-добрите вратари в света въз основата на техните прояви и спасявания. Словенският страж на "рохибланкос" има най-добрият процент на спасявания - 73,1%.Облак е регистрирал 99 мача без допуснат гол в Ла Лига. Това се е случило в 178 срещи. Преди малко повече от месец словенецът направи цели осем спасявания срещу Ливърпул и допринесе за класирането на Атлети на 1/4-финалите в Шампионската лига. След Облак в подреждането са Алисон и Марк-Андре тер Стеген 1. Облак2. Алисон3. Тер Стеген4. Куртоа5. Кейлор Навас6. Гулачи7. Ханданович8. Нойер9. Едерсон10. Де Хеа