Преди 31 години "холандският" Милан зашлеви плесница на Реал Мадрид

На тази дата преди 31 години Милан изиграва един от най-паметните мачове в своята история, записвайки победа с 5:0 срещу Реал Мадрид на "Джузепе Меца". Това става на полуфиналите за Купата на европейските шампиони. С общ резултат 6:1 "росонерите" продължават към финала, където громят и румънския Стяуа, за да триумфират с трофея в турнира.

Още до почивката Милан води с 3:0, а през втората част тимът отбелязва нови два гола. Голмайстори са тримата велики холандци в състава на вездесъщия Ариго Саки - Франк Рийкард, Рууд Гулит и Марко ван Бастен, както и две от италианските му звезди - Карло Анчелоти и роберто Донадони. Останалите титуляри на домакините са забележителните Джовани Гали, Мауро Тасоти, Паоло Малдини, Анджело Коломбо и незабравимият капитан Франко Барези. В редиците на мадридчани пък личат имената на Пако Буйо, Мичел, Маноло Санчис и Емилио Бутрагеньо.

