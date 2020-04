Емре Джан: Сари така и не ми даде шанс

Бившият халф на Ювентус Емре Джан за пореден път се изказа против наставника на тима Маурицио Сари. Както е известно, германският национал се присъедини към Борусия (Дортмунд) в последния ден от януарския трансферен прозорец.

"Сари така и не ми даде шанс, така че преминах през някои доста тежки моменти. Година по-рано бях важна част от отбора, който спечели Скудетото и игра добре в Шампионската лига. Въпреки това, Юве си остава красив период от моята кариера", заяви пред "Билд" Джан, който има 45 мача с 4 гола и 1 асистенция за "бианконерите".

Emre Can: "Sarri never gave me a chance, so I went through some really difficult moments, I was an important part of the team the year before, winning the Scudetto & playing well in the Champions League. But still Juve remains a beautiful chapter in my career." [Bild]