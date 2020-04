Нойер въстана срещу Байерн: Тези неща не са присъщи за клуба

Вратарят на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер не издържа и възропта срещу клуба заради изтичането на детайлите при преговорите между двете страни за нов договор на играча.

"Този тип неща не ги припознавам в Байерн. Винаги съм възприемал за важно да се работи в конфиденциалност с ръководството и със същата лоялност, която демонстрирам към клуба като негов футболист и капитан. Това, че сега нарочно изтекоха детайли, говори за отношението към мен. Не искам да соча с пръст към никого. Но да, кръгът на осведомените хора е тесен. Това, което ме дразни, е, че постоянно се говори за договора ми по медиите, като обикновено се пишат грешни неща. Александър Нюбел? Той е добър вратар, няма съмнение в това. От гледната точка на клуба разбрам този трансфер, макар че вече разполагаме с една силна резерва (Свен Улрайх - б.р.). Той би могъл да бъде титуляр в много отбори. Но, въпреки всичко, Нюбел е добро попълнение. Националния отбор? Докато се раздавам както аз си мога, считам за факт това, че ще играя за Германия", заяви Нойер пред "Билд".

Neuer: "That annoys me. I don't know that at FC Bayern. It was always important to me to be able to work with the employees in a spirit of trust - as loyal as I am to the club as a player and captain. If things get leaked out, It affects the area of “appreciation”. pic.twitter.com/1CImrBMIfd