ММА ММА легенда няма търпение за дебюта си в ОNE 19 април 2020 | 14:44 Прочетена 91 0



копирано

43-годишният ветеран Витор Белфорт няма търпение да направи дебют в новата си организация. Бившия шампион на UFC се оттегли от ММА през 2018 година, след като загуби с нокаут от Андерсън Силва. Няколко месеца по-късно обаче той реши да се върне в играта и подписа договор с азиатската организация ONE Championship.





View this post on Instagram A post shared by Vitor "The Phenom" Belfort (@vitorbelfort) on Apr 16, 2020 at 3:22pm PDT Белфорт е с рекорд 26-14-1 в ММА и изглежда в много добра форма, след като вече не дава проби на USADA. Бразилеца печели само 1 от последните си 5 битки, но смята да промени това в Азия. "The Phenom" споделя, че почти е имал организирана битка в ONE, но пандемията е провалила всичко и сега той няма търпение всичко да се нормализира и да влезе в клетката:

"Моя мениджър говори с Чатри за финализиране на моята битка, но изневиделица се случи всичко това, което е лудост. Сега всичко е на пауза и нямам търпение да се върна в клетката и да покажа нещо ново. Вълнувам се и искам да се върна към екшъна. Не искам да съм така, както бях в последните ми битки. Бих се с контузии и не бях щастлив. Нещата не бяха такива, каквито ги исках. Сега всичко се нареди и отново съм щастлив. Искам да направя нещо ново. Да е нещо, което ще изненада всички и ще се чудят от къде им е дошло. Върху това работим с ONE и искаме да е нещо, което ще привлече внимание. Ще го споделя с вас веднага, след като го уредим. Обещавам ви", каза Белфорт.



mma.bg Витор Белфорт"Моя мениджър говори с Чатри за финализиране на моята битка, но изневиделица се случи всичко това, което е лудост. Сега всичко е на пауза и нямам търпение да се върна в клетката и да покажа нещо ново. Вълнувам се и искам да се върна към екшъна. Не искам да съм така, както бях в последните ми битки. Бих се с контузии и не бях щастлив. Нещата не бяха такива, каквито ги исках. Сега всичко се нареди и отново съм щастлив. Искам да направя нещо ново. Да е нещо, което ще изненада всички и ще се чудят от къде им е дошло. Върху това работим с ONE и искаме да е нещо, което ще привлече внимание. Ще го споделя с вас веднага, след като го уредим. Обещавам ви", каза Белфорт.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 91

1