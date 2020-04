Шампионска Лига 20 години от зрелищния финт на Редондо на "Олд Трафорд" 19 април 2020 | 13:59 - Обновена Прочетена 4762 0



Аржентинският футболист атакува по лявото крило и брилянтно преодолява Берг след неочаквано чукване с пета, при което никой не разбира какво се случва. Редондо догонва топката и асистира на Раул, който бележи на празна врата и докрай убива интригата в срещата. "Ще изминат 100 години и ще продължава да се говори за това отиграване и този мач", споделя друг бивш играч на "лос меренгес" Савио пред Marca. #OnThisDay in the year 2000, the most iconic back-heel + assists in football history at Old Trafford from the one and only - Redondo. #RMLegend pic.twitter.com/PeRe8F0DAK — M•A•J (@Ultra_Suristic) April 18, 2020



"Струва ми се лъжа, че са минали цели 20 години от тази ситуация", заявява Редондо в интервю за AS. "След края на този мач публиката на "Олд Трафорд" ни изпрати на крака с аплодисменти", припомня си той. Вестник AS отдели първата си страница днес именно на този паметен миг.

