Звезда от UFC не може да си уреди преглед заради пандемията от COVID-19

Кевин беше много разочарован то себе си след загубата и сподели, че може би ще отсъства години от клетката, за да се подобри. Той има какво да надгради в своето бразилско джиу-джитсу, защото губи 3 пъти със събмишън в последните си срещи. Сега Лий се съмнява, че има разкъсани връзки на коляното, които ще го изкарат от играта за дълго време. Ето какво сподели Кевин пред Sirius XM

"Все още не съм ходил на преглед. Имал съм много контузии и съм сигурен, че съм скъсал връзки в коляното. Въпросът е колко сериозно са скъсани. Имам час при лекар, но сега в болниците е претъпкано и не се тревожа за това. Те ще ме изпратят на ядрено магнитен резонанс, за да видим какво става. За първи път преминавам през контузия в коляното като тази.



Няма да говоря за това колко ще отсъствам, защото нямам идея. Мисля, че може би съм бил засегнат от този вирус повече, отколкото смятам. По някаква причина бях прекалено уморен и тялото ми не се чувства добре. Направих рязко завъртане в момент, в който не трябваше и чух силно пукане. След този случай не успявам да се движа както трябва."

mma.bg 27-годишният бивш претендент за титлата в лека категория Кевин Лий ще отсъства дълго време от клетката. Лий за последно се би с Чарлз Оливейра миналия месец в Бразилия. Той не се представи много добре и загуби със събмишън, като отново се върна към загубите. Кевин печели само 1 от последните си 4 битки и пак се провали на кантара.Кевин пред Sirius XM

