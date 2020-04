Във Франция заговориха за контакт между Юве и Зидан

От Ювентус са се свързали с наставника на Реал Мадрид Зинедин Зидан с идеята той да наследи Маурицио Сари от следващия сезон, твърди френският Le10sport.

Според информацията отношенията между Зидан и Флорентино Перес са се влошили и именно заради това "бианконерите" са установили контакт със специалиста, чийто договор е през 2022 г. Както е известно, той напусна "Сантиаго Бернабеу" през май 2018 г. след три последователни трофея в Шампионската лига, но се върна начело на тима през март 2019 г. Пристигне ли в Торино, Зизу ще се събере с бившия си възпитаник Кристиано Роналдо, с когото постигнаха успехите в Мадрид. Самият французин игра за италианския шампион в периода 1996 - 2001 г.

Reports in France suggest Juventus are back in contact with Real Madrid coach Zinedine Zidane, urging him to take Maurizio Sarri’s job from next season. #Juventus #RealMadrid pic.twitter.com/bwuRAjZokw