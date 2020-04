Уанда се ядоса: Питайте Икарди за неговото бъдеще

Уанда Нара също реши да направи видео връзка на живо със своите почитатели в Инстаграм. Разбира се, повечето въпроси бяха за нейния съпруг Мауро Икарди, чийто агент е тя. Обикновено известната дама винаги отговаря на въпросите за неговото бъдеще, макар и уклончиво, но този път се ядоса, че я занимават с тази тема.

"Мауро, ела тук, Мауро, иди там... стига с тези футболни въпроси за Икарди! Мауро си има профил в Инстаграм. Там можете да му задавате директни въпроси за неговото бъдеще. Колко много въпроси за Икарди, мама миа!", заяви Нара в това отношение.

Wanda Nara says she is tired of the speculation surrounding Mauro Icardi's future. “How many questions, mamma mia!” https://t.co/9TBKVWriJk #FCIM #PSG pic.twitter.com/KYQpPfboh8