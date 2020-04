НБА Лидер на Бруклин обърна гръб на САЩ 19 април 2020 | 11:23 Прочетена 230 0



"Баскетболистът на Бруклин Спенсър Динуиди се сдобива с нигерийски паспорт, за да играе за националния отбор на Нигерия. Динуиди не получи покана за олимпийския отбор на САЩ. Сега се присъединява към водения от Майк Браун тим на Нигерия, който включва още Ал-Фарук Амину, Джош Окоги, Чимези Мету и Екпе Удо", съобщава Шамс Чарания от The Athletic.



Sources: Nets' Spencer Dinwiddie is acquiring a Nigerian passport to play for the Nigeria national team. Dinwiddie didn't receive Team USA Olympic invite; now joins Nigeria roster under Mike Bown that includes Al-Farouq Aminu, Josh Okogie, Chimezie Metu, Ekpe Udoh. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 18, 2020 27-годишният Динуиди се оформи като лидер на "мрежите" и за 64 мача през настоящия сезон записва средно по 20.6 точки, 3.5 борби и 6.8 асистенции.



