България – Англия и голямата подмяна! Истината се оказа доста по-различна (документи)

На 14 октомври 2019 г. България губи домакинството си на Англия с 0:6, но не това е основният акцент от срещата. По време на нея се разразява расистки скандал, с който Европа и светът се занимават в продължение на няколко седмици.



В края на октомври УЕФА обявява по-тежко наказание за България, по думи на самата организация, но в Англия не са доволни от този факт. На Острова наричат санкцията „смешна” и „жалка”. В тон с англичаните са и две организации, борещи се с расизма - Kick it Out и Football Against Racism in Europe (FARE), втората от които има представител на стадион „Васил Левски”. Организациите искат България да бъде изхвърлена от квалификациите за назидание на целия свят. Те се обръщат и публично към УЕФА, настоявайки да обяви защо е наложила толкова леко, според тях, наказание.



Седмици по-късно разправиите заглъхват, но петното за България остава.



Поради тази причина Sportal.bg се поинтересува какво пише в документите на УЕФА за скандала и се оказа, че английската истина се различава осезаемо от думите на официалните лица, присъствали на стадион „Васил Левски”.







Става въпрос за докладите на хърватския рефер Иван Бабек, на дежурния делегат и на служителя по сигурността на УЕФА. Единствено представителят на ФАРЕ подкрепя думите на островитяните.



По-долу ще прочетете какво се казва в техните становища пред Дисциплинарния трибунал на УЕФА, съставен от австриец, германец и датчанин.



Но първо ще обобщим няколко смущаващи факта, които, поради една или друга причина, не са коментирани вече пети месец не само в България, но и в Европа.



1. Англичаните искат от съдиите да стартират с първата стъпка от тристепенната процедура за прекратяване на мач още по време на загрявката, твърдейки, че техни футболисти са обиждани от публиката в сектор „В”. Официалните лица обаче заявяват, че нито един от тях не е чул подобно нещо и отказват да предприемат действия.



2. В 26-ата минута англичаните отново спират играта, твърдейки, че техен футболист е бил обиждан от фенове в сектор „В”. Реферите този път се поддават на натиска и прибягват до първата стъпка, въпреки че всички те заявяват в своите доклади по делото, че не са чули маймунски звуци и скандирания. Любопитно е, че вторият страничен съдия е много по-близо до хората в сектор „В”, отколкото английските футболисти.



3. В България, а и в чужбина се ширеше твърдението, че скандалът е предизвикан от фенове на Левски в сектор „Б”. В официалните документи обаче се твърди, че първите две оплаквания на англичаните идват заради хора от сектор „В”.



4. УЕФА признава, че е имало интензивно и тенденциозно отразяване на събитията (б.а. най-вероятно се визират коментари на определени хора в световната преса), но тези действия не са повлияли на тяхната преценка. Централата допълва, че няма доказателства за расизъм спрямо англичаните по време на загрявката. Основният проблем е при спирането на играта в 42-ата минута.



5. Хората от ФАРЕ, специално изпратени да заснемат евентуални расистки скандирания, не предават на УЕФА нито един запис. Те твърдят, че нямат видеодоказателства, тъй като скандиранията са много кратки и епизодични.



В крайна сметка УЕФА пише, че: „Решението е взето на база факти, становища и доказателства в официалните доклади, които са от съдията, делегата на мача и служителя по сигурността на УЕФА, и допълнителен доклад, представен от наблюдателя на ФАРЕ, присъствал на мача”.







Докладът на делегата на УЕФА:



В него се казва, че никой от официалните лица не е чул маймунски звуци към Киърън Трипиър, Тайрън Мингс, Калъм Уилсън и Деклан Райс по време на загрявката, каквито обвинения отправят от английския щаб. Също така се казва, че не са чути подобни неща по адрес на Тайрън Мингс и в 26-ата минута, когато мачът се спира за пръв път. Първата стъпка по прекратяване на срещата обаче е направена, тъй като мениджърът на Англия Гарет Саутгейт настоява за това. Той казва, че е научил за маймунските звуци от неговия футболист.















Докладът на рефера Иван Бабек:



Той почти напълно съвпада с този на делегата. В него обяснява, че от трите оплаквания на англичаните е чул маймунски звуци само в 42-ата минута, но те били изолирани случаи и поради това не е предприел втората стъпка от протокола, за което е бил подкрепен и от английския щаб.











Докладът на служителя по сигурността на УЕФА:



Той потвърждава написаното от делегата и съдията.









Докладът на наблюдателя на ФАРЕ:



Той се припокрива изцяло с твърденията и думите на английската делегация след срещата, но казва, че не може да представи видеодоказателства, защото не е заснел такива.