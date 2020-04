НБА Лу Уилямс за "скучния" Кауай Ленърд: Той е най-разговорлив в груповия ни чат 19 април 2020 | 09:27 Прочетена 253 0



Believe it or not, @TeamLou23 said Kawhi talks the most in the Clippers' player group chat. (h/t @ROSGO21) pic.twitter.com/RQpLp5sGyg — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 17, 2020 "Той може да говори. Знаете ли какво, Кауай е най-разговорлив в груповия ни чат, ако искате вярвайте. Пичът е лидер. Не знам откъде се закрепи мисълта, че той не говори или каквото и да било. Мисля, че той се шегува с нас, когато го прави", каза Уилямс през ESPN. Тих, спокоен и смирен. Без емоции, просто излиза на паркета да си свърши работата. Това е описанието на лидера на ЛА Клипърс Кауай Ленърд. В съблекалнята на тима обаче, Ленърд изглежда е съвсем друг човек. Според съотборника му Лу Уилямс двукратният шампион от НБА просто се шегува с всички, а в дните на карантина е най-активен в груповия чат на тима."Той може да говори. Знаете ли какво, Кауай е най-разговорлив в груповия ни чат, ако искате вярвайте. Пичът е лидер. Не знам откъде се закрепи мисълта, че той не говори или каквото и да било. Мисля, че той се шегува с нас, когато го прави", каза Уилямс през ESPN.

