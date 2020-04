Манчини: Поставям Ибрахимович на едно ниво с Меси и Кристиано

Селекционерът на Италия Роберто Манчини даде интервю за Sport Mediaset, като една от темите в него беше посветена на звездата на Милан Златан Ибрахимович.

"Златан ще бъде запомнен като един от най-великите нападатели в историята. Поставям го на едно и също ниво с Лионел Меси и Кристиано Роналдо. Където и да отиде, той печели шампионата, като винаги го прави с лавина от голове. Той отново се справи добре през тази година в Милан, но не знам какво ще се случи с него в бъдеще", коментира Манчини.

Zlatan Ibrahimovic is 'on the same level as Lionel Messi and Cristiano Ronaldo', says Italy boss Roberto Mancini https://t.co/CB6BOjiEmk