Интер предлага на Бреша 40 милиона евро за Сандро Тонали

Интер е основен фаворит за подписа на полузащитника на Бреша Сандро Тонали, твърди Sport Mediaset. Според информацията "нерадзурите" предлагат за играча сумата от 40 милиона евро.

Интерес към халфа има още от страна на Ювентус, Ливърпул, Арсенал, Милан, Наполи и Рома. През този сезон 19-годишният Тонали има един гол и пет асистенции в 24 мача за Бреша. Той е изиграл и три срещи за националния отбор на Италия.

Where next for Sandro Tonali – Juventus, AC Milan maybe, or perhaps Internazionale?@StephenScouted has assessed how he fits with all three teams before coming to a final verdict on the best next move for him.https://t.co/MCvrVrER4S