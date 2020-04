Андре Шюрле няма да се завърне в Спартак (Москва)

Нападателят Андре Шюрле няма да остане в руския клуб Спартак (Москва), а ще се завърне в Борусия (Дортмунд), пише "Билд". 29-годишният нападател е собственост на Борусия, но беше преотстъпен на Спартак с договор до края на сезона.

По време на кризата, причинена от коронавирусната епидемия, Шюрле е под карантина със семейството си в Берлин. Играчът вече не планира да се връща в Русия, пише "Билд". Футболистът продължава процеса на възстановяване след контузия на глезена. Шюрле има 2 гола и 4 асистенции в 18 мача за Спартак (Москва) през този сезон.

Spartak Moscow will not exercise their purchase option on André Schürrle; the German will return to Borussia Dortmund & train individually until a new club is found.