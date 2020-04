Рекордьор по червени картони разказа за прословутия си юмрук в лицето на Ди Биаджо

Бившият защитник на Ювентус Паоло Монтеро, който е рекордьор в Серия "А" със своите 16 червени картона, си припомни за удара си в лицето на Луиджи Ди Биаджо по време на голямото дерби срещу Интер през 2000 година. Интересното е, че именно бившият дефанзивен полузащитник е на второ място във вечната класация в това отношение с 12 изгонвания от игра.

"При предходния корнер Ди Биаджо ме хвана и на практика ми разкъса устната. Затова го издърпах до място, където имаше много скупчени играчи, за да не ни види съдията. Оказа се, че той наистина не ни е забелязал", разказа Монтеро пред Juventibus.

Former Juventus defender Paolo Montero looks back over his Bianconeri career, including a sneaky punch on Gigi Di Biagio and hiding from Fiorentina fans throwing rocks https://t.co/2BFAbVxI8Z #SerieA #Juventus #FCIM #Fiorentina #Uruguay pic.twitter.com/YyzEtPi1mb