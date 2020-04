Игуаин не искал да се връща в Италия

Нападателят на Ювентус Гонсало Игуаин не бърза да се връща в Италия, твърди "Скай Спорт Италия". Както е известно, той беше сред първите, напуснали Апенините заради пандемията от коронавирус.



Игуаин може и да остане в Аржентина

Според информацията голмайсторът иска да отложи прибирането си в Италия или въобще да не го прави. Причината е, че той желае да остане в Аржентина при тежкоболната си майка. Също така той се притеснява и от върлуващата в Пиемонт и останалите северни области на страната зараза. Това веднага породи спекулации около бъдещето му в Юве.

Gonzalo Higuain plans to stay in Argentina: Family problems, fear of Coronavirus, perhaps his future is far from Turin. [Sky] pic.twitter.com/EsCVg6Bpgy