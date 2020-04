Бивш френски евродепутат втрещи: Утре Мбапе ще струва не повече от 40 милиона

Бившият дългогодишен френски евродепутат Даниел Кон-Банди направи стряскаща прогноза за цената на Килиан Мбапе заради пандемията от коронавирус. Според него нападателят, който премина в Пари Сен Жермен през 2017 г. за 180 млн. евро, вече ще струва едва 35-40 млн. евро.

"Утре, след кризата заради коронавируса, той няма да струва повече от 35-40 млн. евро вместо 200 млн. Кой би могъл да го купи? Тази криза ще пречисти неразумността в професионалния спорт. Все едно е имало ядрена атака и трябва да се изгради наново, но с други основи. Ще има истинска регулация. Дори ще трябва да се стигне и по-далече - таван на заплатите. Това е реорганизация, която ще засегне не само заплащането на играчите, но също така техните имиджови права и рекламните им договори.

Daniel Cohn-Bendit : "Mbappé coûtera au plus 35-40 millions d'euros et non plus 200 millions. Et qui pourra l'acheter ? Il va y avoir une régulation de fait suite à la crise du #coronavirus qui a touché le football." (@OuestFrance)



• https://t.co/qhGQY4kZgS pic.twitter.com/KQ9fm1iJVB