Роберто Карлош назова любимия си момент в Реал Мадрид

Бразилската легенда Роберто Карлош се върна назад във времето към най-паметните мигове от кариерата си в Реал Мадрид. "Когато пристигнах в Мадрид, бях на 23 години. Не отидох да видя къде ще живея, нито до величествения "Сантиаго Бернабеу". Вместо това отидох до "Сибелес". Само бях виждал снимки на площада, но знаех, че е специално място - едно от най-иконичните в града. Също така помня първия си мач на "Бернабеу" пред 80 хиляди зрители. Мислех си: "Ъмм, какво правя тук? Какво ще стане, ако сега допусна грешка?" Човече, това беше ужасяващо! Но пък беше и един от най-хубавите дни в живота ми. “I miss football, and I look forward to the day Real Madrid can return to Cibeles with another title.”@realmadrid legend @Oficial_RC3 dreams of the day when normal life returns.https://t.co/J8LdbHGN8T — The Players' Tribune (@PlayersTribune) April 17, 2020 Любимият ми момент в Реал беше, когато спечелихме "Ла Септима" (през 1998 г. - б.р.). "Сибелес"? Улиците бяха пълни със стотици хиляди души с бели фланелки и шалове, пеещи и празнуващи. Никога няма да забравя тази нощ. В нощта преди финала никой от нас не можеше да заспи. Обикновено си лягахме в 22 часа, но тогава стояхме в лобито на хотела в 4 часа, като си разказвахме истории. Не се страхувахме, уважавахме Ювентус и бяхме нетърпеливи мачът да започне. "Галактикос"? Седиш в съблекалнята и виждаш около себе си носителя на "Златната топка", най-добрия испански футболист за годината, голмайстора на Ла Лига и водещия вратар в света. Да бъда част от тази обстановка беше специално, изпитвах гордост", написа Карлош за The Players' Tribune. Любимият ми момент в Реал беше, когато спечелихме "Ла Септима" (през 1998 г. - б.р.). "Сибелес"? Улиците бяха пълни със стотици хиляди души с бели фланелки и шалове, пеещи и празнуващи. Никога няма да забравя тази нощ. В нощта преди финала никой от нас не можеше да заспи. Обикновено си лягахме в 22 часа, но тогава стояхме в лобито на хотела в 4 часа, като си разказвахме истории. Не се страхувахме, уважавахме Ювентус и бяхме нетърпеливи мачът да започне. "Галактикос"? Седиш в съблекалнята и виждаш около себе си носителя на "Златната топка", най-добрия испански футболист за годината, голмайстора на Ла Лига и водещия вратар в света. Да бъда част от тази обстановка беше специално, изпитвах гордост", написа Карлош за The Players' Tribune.

