Сари: Две неща ме удивиха при завръщането ми в Италия

Наставникът на Ювентус Маурицио Сари коментира най-различни теми, сред които почивката си по време на пандемията от коронавирус, отношението на чуждите фенове към клуба и ранните си години като треньор.

"Бих искал да отида в Рим за финала на Купата на Италия, както и в други европейски градове заради Шампионската лига. В момента мислите ми не са избистрени, за да мога да работя. Смятам, че ще играем през лятото, така че сега е подходящото време, за да се разсеем за малко, тъй като ще има минимална пауза между двата сезона. Чета доста и гледам стари мачове. Когато видя Милан на Ариго Саки, си мисля как те са изпреварили времето си с 20 години.



Две неща ме удивиха при завръщането ми в Италия: обичта и омразата. Заобиколени сме от любов във всеки град в Италия, което е нещо красиво, но също така сме обградени и от омраза. Ние винаги сме тези, които са фаворизирани от съдиите, но погледенете числата, които сочат съвсем друго. Аз лично бях обиден в Неапол - града, в който бях роден и който ми е дал всичко. В Торино пък чух скандирания по адрес на майка ми от страна на тифозите на Фиорентина. Когато те атакуват отвън, вътрешно ставаш по-силен. Ако станеш Gobbo (обида към феновете на Юве - б.р.), то е само заради тази причина - постоянно си атакуван.

