Джокович и Мъри изградиха перфектния тенисист

Двама от най-добрите тенисисти в настоящето - Новак Джокович и Анди Мъри, проведоха едночасов видеоразговор в Инстаграм, в който обсъдиха най-различни теми свързани с любимата си игра. Най-добрият мач помежду им Джокович беше категоричен, че това е финалът на US Open през 2012 година, когато Мъри надделя в петсетова битка: 7:6 (10), 7:5, 2:6, 3:6, 6:2 и така спечели първия си трофей от турнира. Кой резултат от миналото биха променили? Сърбинът посочи пораженията си от Мъри и Дел Потро на Олимпийските игри в Лондон и Рио. В първия случай става въпрос за полуфинал, загубен с 5:7, 5:7, а другият беше на старта на турнира и дойде в два тайбрека. Изненадващо, британецът не би променил нито една от петте си загуби в битката за трофея в Australian Open. Вместо това, той би променил изхода от финала срещу Джокович на Roland Garros 2016, в който отстъпи с 6:3, 1:6, 2:6, 4:6. .@andy_murray and I will be doing IG Live together at 7pm CEST this Friday. We’ll pick a few questions to answer about our careers and history. Comment with your questions below and join us for the most exciting Friday night plans we’ll have all month #tennisathome @atptour pic.twitter.com/59mOdEScOc — Novak Djokovic (@DjokerNole) April 15, 2020 Как се определя най-великия за всички времена? Според тях предвид се взимат няколко компонента - броя на титлите от Големия шлем, както и този на троэеите от "Мастърс 1000". Също така седмиците като номер 1 в световната ранглиста и преките двубои с останалите водещи тенисисти. Въпреки това, и двамата се съгласиха, че не бива да се сравняват различните поколения спортисти и отказаха да назоват своя №1 в историята. Шортите на Вавринка от Roland Garros 2015 Новак реши да се пошегува, че е запомнил 2015 година не с нещо спортно, а с шортите на Вавринка при триумфа му на Откритото първенство на Франция. "Стан, ако гледаш това, моля те, изгори тези шорти!", призова го Джокера. Мъри се съгласи, наричайки ги "ужасяващи". Швейцарецът обаче веднага реагира на подигравките им и отговори с емотиконка на среде пръст, което беше забелязано от двукратния олимпийски шампион. Wait for it... @andy_murray | @DjokerNole | @stanwawrinka pic.twitter.com/UgzALT9EDv — ATP Tour (@atptour) April 17, 2020 С какво щяха да се занимават, ако не бяха тенисисти? И двамата първоначално бяха убедени, че са щели да останат в спортната сфера, но все пак посочиха и други професии. Джокович призна, че го влече науката, а Мъри би станал лекар, вдъхновен от сегашната ситуация по света.„ Вредните им навици Ноле сподели, че би искал да престане с постоянното си закъсняване, както и със своето нетърпение. Мъри пък разкри, че неговата съпруга постоянно му се кара, че оставя пастата за зъби без капачето й. Оказа се, че сърбина също го дразни това нещо. Full Djokovic-Murray live. It was very nice.https://t.co/I3uOnopHJn — José Morgado (@josemorgado) April 17, 2020 Перфектният тенисист, изграден аспект по аспект (предложение на Джокович / предложение на Мъри) Сервис - Иснър / Кирьос Ретур - Мъри / Джокович Форхенд - Дел Потро / Надал Бекхенд - Мъри / Джокович Воле - Федерер / Федерер Психика - Надал / Надал Физика - Ферер / Джокович

