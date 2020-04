НБА Женската НБА ще връчва специална награда в памет на Коби Брайънт и дъщеря му 18 април 2020 | 14:03 Прочетена 98 0



Женската Национална баскетболна асоциация обяви нова награда за развитие на популярността на баскетбола. Отличието ще носи името на баскетболната легенда Коби Брайънт и дъщеря му Джиана, които загинаха в катастрофа с хеликоптер по-рано тази година.



The WNBA has officially announced the Kobe and Gigi Bryant WNBA Advocacy Award, which will recognize an individual or group who has made significant contributions to the visibility, perception and advancement of women’s and girls’ basketball at all levels. pic.twitter.com/UjsmV8l8Bt — WNBA (@WNBA) April 18, 2020 Наградата "The Kobe & Gigi Bryant WNBA Advocacy Award" ще бъде присъдена на лице или група от лица, които са допринесли значително за повишаване на популярността, възприемането и развитието на баскетбола сред жените и момичетата на всички нива, съобщават от ЖНБА. Наградата "The Kobe & Gigi Bryant WNBA Advocacy Award" ще бъде присъдена на лице или група от лица, които са допринесли значително за повишаване на популярността, възприемането и развитието на баскетбола сред жените и момичетата на всички нива, съобщават от ЖНБА.

