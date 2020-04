Тримата големи в тениса с инициатива за събиране на средства за играчите извън Топ 100

Предложението на "Тримата големи" бе публикувано в "Туитъра" на редактора на Sports Illustrated Джон Вертхейм. Джокович, Федерер и Надал инициират създаване на фонд за помощ на по-ниско поставените тенисисти, като играчите от Топ 5 трябва да внесат по 30 000 долара, останалите от 6-о до 10-о място - по 20 000 долара и т.н.

This @DjokerNole letter to fellow players with the buy-in from Rafa and Roger is truly remarkable. We will be telling our grandkids about the big 3- and some of the stories may even involve tennis... pic.twitter.com/y7DsdUDsAU