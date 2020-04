НБА ЛеБрон щял да остане в Кливланд, докато спечели титла 18 април 2020 | 12:48 Прочетена 176 0



Today marks the anniversary of the 2016 Warriors' record setting 73rd win. What if that team had gone on to win the title? @RJeff24, who was on the Cavs team that won instead, and @WindhorstESPN discuss how the whole course of the NBA would have shifted. pic.twitter.com/b4ryedUgLF — Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) April 13, 2020 "Ако погледнете контузиите на Кайри и Кевин Лав в първата година, вярвам, че в крайна сметка накъдето и да бе паднало доминото, Кливланд щеше да спечели титла в четирите години на ЛеБрон", допълни още 39-годишният анализатор. Когато ЛеБрон Джеймс и Кливланд Кавалиърс вдигнаха титлата след онази велика серия срещу Голдън Стейт, той спази обещанието си да донесе трофей на града. И не само че го направи, но и го стори със стил - Кавс се превърнаха в първия отбор, триумфирал след пасив 1-3. Бившият съотборник на Джеймс Ричард Джеферсън заяви в The Jump, че Брон може би още щеше да носи екипа на Кливланд, ако не бе успял да спечели титлата."Мисля, че за Джеймс бе изключително важно да спечели титла с Кливланд. Той все още можеше да е там, ако не бе успял", каза Джеферсън."Ако погледнете контузиите на Кайри и Кевин Лав в първата година, вярвам, че в крайна сметка накъдето и да бе паднало доминото, Кливланд щеше да спечели титла в четирите години на ЛеБрон", допълни още 39-годишният анализатор.

