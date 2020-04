НБА Кевин Дюрант: Медиите целуват з*дника на Стеф Къри 18 април 2020 | 10:44 - Обновена Прочетена 717 0



копирано





A bombshell new book about the rise and fall of the Warriors dynasty paints KD as obsessively sensitive. https://t.co/9QSdAJwMld — BroBible (@BroBible) April 16, 2020 "Кевин, братко, умолявам те - спри да отговаряш на медиите. Разбира се, че Стеф ще събере всички похвали. Той бе двукратен MVP преди Дюрант да дойде при "войните". Кей Ди знаеше, че приема предизвикателството, когато се присъедини към отбор с баланс 73-9. Той знаеше, че е най-добрият играч в отбора, но това бе отборът на Стеф още от началото. Винаги ще бъде отборът на Стеф Къри. И затова Къри получава такава подкрепа. Кевин, ти беше човекът, който получаваше критики, когато играеше лошо, но в края на краищата помогна на Уориърс да спечелят две титли, ти спечели две награди MVP на Финалите и сега си се отправил към следващото предизвикателство. Просто остави нещата така. Отборът завинаги ще остане на Стеф Къри, такова е, каквото е", каза бившият център в ефира на "The Jump".



Well all know KD was the best player on Golden State but Golden State Will Always Be Steph Curry Team!!! It was his team before he got there and will be his team until he retires. ‍ https://t.co/pCqLanIF0F — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) April 17, 2020 "Всички знаят, че Дюрант бе най-добрият играч в Голдън Стейт, но това завинаги ще остане отборът на Стеф Къри. Това бе неговият тим преди да стигне толкова далеч и ще остане негов, докато не се пенсионира", написа Пъркинс в "Туитър".



Излизането на новата книга за династията на Голдън Стейт Уориърс на Итън Страус поражда все повече дискусии за влиянието на Кевин Дюрант. Страус разкрива в книгата, че Дюрант не е бил доволен от вниманието към Стеф Къри от феновете, а също така е казал, че медиите са "целували з*дника на Стеф". По този въпрос говори бившият съотборник на Дюрант в Оклахома Кендрик Пъркинс, който се обърна специално към Дюрант, за да му каже да спре да отговаря на медиите."Кевин, братко, умолявам те - спри да отговаряш на медиите. Разбира се, че Стеф ще събере всички похвали. Той бе двукратен MVP преди Дюрант да дойде при "войните". Кей Ди знаеше, че приема предизвикателството, когато се присъедини към отбор с баланс 73-9. Той знаеше, че е най-добрият играч в отбора, но това бе отборът на Стеф още от началото. Винаги ще бъде отборът на Стеф Къри. И затова Къри получава такава подкрепа. Кевин, ти беше човекът, който получаваше критики, когато играеше лошо, но в края на краищата помогна на Уориърс да спечелят две титли, ти спечели две награди MVP на Финалите и сега си се отправил към следващото предизвикателство. Просто остави нещата така. Отборът завинаги ще остане на Стеф Къри, такова е, каквото е", каза бившият център в ефира на "The Jump"."Всички знаят, че Дюрант бе най-добрият играч в Голдън Стейт, но това завинаги ще остане отборът на Стеф Къри. Това бе неговият тим преди да стигне толкова далеч и ще остане негов, докато не се пенсионира", написа Пъркинс в "Туитър".

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 717 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1