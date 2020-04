Водещ учен предупреди, че Олимпиадата в Токио е под въпрос, ако не бъде открита ваксина срещу COVID-19

Провеждането на отложените за догодина Олимпийски игри в Токио ще бъде малко вероятно, ако не бъде открита ваксина срещу COVID-19 дотогава, предупреди водещият учен в сферата на общественото здравеопазване професор Деви Сридхар от университета в Единбург.

"Ако открием ваксина в рамките на следващата година, провеждането на Олимпиадата е реалистично. Ваксината ще промени хода на събитията. Но ако това не се случи, Игрите в Токио изглежда малко вероятно да се проведат", каза 36-годишната професор Сридхар.

