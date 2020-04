Дешан: Ако бях клубен треньор, щях да прилагам модела на Ювентус

Селекционерът на Франция Дидие Дешан коментира пандемията от коронавирус, като добави, че ако водеше клубен тим, той е щял да следва метода на работа, прилаган в Ювентус.

"Периодът е много сложен. Семейства скърбят, а други чакат новини за своите любими, които се борят за своите животи. Това е наистина ужасно, като страданията на всички тези хора ме натъжават. Докторите и медицинските сестри правят всичко възможно, за да се борят срещу пандемията. Най-малкото, което можем да сторим, е да спазваме максимално наложените ограчения.

Deschamps: "If I coached a club team, rather than a national team, I would set it up by following the 'Juventus school': there you train so much at very high levels to get results". [GdS] pic.twitter.com/frzZH6hsfd