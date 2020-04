Чави: Концепцията ми е много подобна на тази на Гуардиола, двамата често си говорим

Легендата на Барселона и настоящ треньор на Ал Сад Чави Ернандес даде пространно интервю за клубната телевизия на Манчестър Сити, чийто акцент беше техният мениджър Джосеп Гуардиола. Както е известно, халфът игра под негово ръководство за каталунците.



Гуардиола разочарован от звездите на Сити, които не искат да си намалят заплатите

"Моята концепция е много подобна. Гуардиола също иска да е доминантен, да разполага с топката, да има голямо нейно притежание, да се правят доста атакуващи движения,... Най-важното е да си проактивен в играта. Става въпрос да атакуваш противника с умения и по определен начин. В това отношение идеята не е моя. Научих много от Гуардиола - от неговата същност, от амбицията му и от страстта, която изпитва. Той е тактик, обсебен от футбола, и беше удволоствие да съм около него. Често си говорим, поддържаме добри взаимоотношения. Видяхме се през лятото и хапнахме заедно, което беше много приятно. Честно казано, считам го за най-добрия треньор в света в момента. Затова всяко знание, придобито от него, ще е добре дошло. Привилегия е да е наоколо и да дава идеи.

Xavi:



“I've learned a lot with Guardiola, from the way he is, the ambition he has, the desire and passion that he feels. He's a football-obsessed tactician and it has been a pleasure to be around him. We talk often. We’ve got a good relationship..."#MCFC | @ManCity pic.twitter.com/yGFNUk1IkP