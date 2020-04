Фиго: Запазил съм си свинската глава за петък

Бившата звезда на Барселона и Реал Мадрид Луиш Фиго даде интервю пред испанската телевизия Movistar. Журналистката Сузана Гуаш използва случая, за да изтъкне факта, че това лято се навършват 20 години от скандалния му трансфер от "Камп Ноу" в "Сантиаго Бернабеу", заради което предположи, че португалецът ще го отпразнува с чаша вино и свинска глава.

Носителят на Златната топка от въпросната година обаче реагира бързо и шеговито. "Запазил съм си свинската глава за петък. Дали ще я приготвя аз? Ще се опитам. Не обичам да празнувам такива поводи. Предпочитам да седна с приятели и да изпием по една чаша", отговори Фиго.

This summer, it will have been 20 years since you signed for Real Madrid. I imagine you'll celebrate it with a glass of white wine and a good pig's head.



Figo: "I have the pig's head prepared to have this Friday." pic.twitter.com/0EbEoc1wYp