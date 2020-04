Сетиен не може да избере между Неймар и Лаутаро

Наставникът на Барселона Кике Сетиен даде поредното си интервю пред испанска медия за последните дни. В него той говори за възможността каталунците преждевременно да спечелят титлата заради пандемията от коронавирус, както и за трансферните цели на клуба.



Кике Сетиен: Не се чувствам като шампион

"Разбира се, че е логично титлата да бъде присъдена на Барселона. Също така обаче това можеше да стане и с друг отбор. Не скам да стана шампион по този начин. Ще е титла, която няма да отпразнувам в такъв случай. Мачове без фенове? Почти сигурно е, че ще бъде така. Няма да има друг способ преди появата на ваксина. Реалността обаче е, че всички искаме да играем, дори това да налага празни трибуни и късен край на сезона.

