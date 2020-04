Мамаду Сако: Искаха ме Барса, Байерн и Арсенал, но избрах Ливърпул

Защитникът Мамаду Сако разкри, че през 2013 година той е получил оферти от Барселона, Байерн (Мюнхен) и Арсенал, но е предпочел тази на Ливърпул, преминавайки от Пари Сен Жермен на "Анфийлд" за 18 млн. паунда. В момента той играе за Кристъл Палас.

"Когато напуснах ПСЖ, имах наколко оферти от Барселона Байерн, Арсенал и Ливърпул. Избрах Ливърпул, защото те бяха един от клубовете от моите мечти, както и с велика история. Имах шанса да прекарам четири години с червената фланелка на "Анфийлд" пред фантастични фенове. Отношенията ми с ръководството бяха много добри, като играех рамо до рамо с големи таланти като Луис Суарес, Филипе Коутиньо, Даниел Стъридж и Стивън Джерард. Изживях изключителни моменти с тези футболисти", заяви Сако пред Stadium Mag.

