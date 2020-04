Бартра и Касийяс си припомниха велик гол на Бейл

Икер Касийяс и Марк Бартра си припомниха великия гол на Гарет Бейл на финала за Купата на краля през 2014 година. Тогава вратарят защитаваше цветовете на Реал Мадрид, а защитникът - тези на Барселона. Срещата завърши 2:1 за "Кралския клуб", след като в 85-ата уелсецът надбяга Бартра по впечатляващ начин и се разписа за победното попадение.

"Видях напомнянията за мача. Но нищо няма да кажа, тъй като не е приятно и е много изморително. Шегата си я бива и се завъртя много пъти. Ти имаш едни характеристики, Гарет - други, а това е финал в последните му моменти", подхвана Касийяс разговора им в Инстаграм.

"За мен това беше ш*бано тежко. Бях младок, който тъкмо беше пробил в първия състав и дотогава не се беше изправял срещу Реал Мадрид. На всичкото и отгоре, вкарах гол срещу Касияс, но само за няколко минути от върха на славата всичко отиде по дяволите. Беше ми много трудно да го понеса. Нямам против да говоря за това, тъй като преди не съм го правил. Едно нещо, което помня от мача, е, че ти дойде след него и ме окуражи. Тогава осъзнах, че Касийяс е добър човек. След всичко, което беше спечелил, ти дойде и прегърна един младок, което ми даде сили", отвърна му настоящият играч на Бетис.

