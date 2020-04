Испания Ривалдо: Дембеле имаше шанс, но не го използва 17 април 2020 | 07:23 - Обновена Прочетена 260 0



"Дембеле беше купен преди три години и разполагаше с достатъчно време, за да се докаже. Може би никога няма да демонстрира истинските си качества в Барселона. Той притежава огромен потенциал, но според мен това лято Барса трябва да го продаде или да го размени за футболист, когото иска да привлече", сподели Ривалдо.

Rivaldo (ex-Barça): "Dembélé signed for Barça almost 3 years ago and he’s had enough time to establish himself in the club and prove his value. It’s possible that h’ll never show his quality at the club." [via betfair] pic.twitter.com/QHhfc9chMf — barcacentre (from ) (@barcacentre) 16 април 2020 г. "Вярно е, че Дембеле страдаше от контузии, но когато беше здрав, трябваше да покаже повече старание. Нещата при него не се развиха според очакванията и в друг клуб сигурно ще може да реанимира кариерата си. На него му трябва повече увереност, за да играе добре", обясни Ривалдо.



"Вижда се, че Барса има интерес към Неймар и Лаутаро Мартинес, което означава, че за Дембеле ще е трудно да се пребори за титулярно място. Освен това, клубът ще трябва да продаде част от сегашните футболисти, за да привлече нови", завърши легендарният бразилец.

