Албентоса пусна снимка с Ганчев за сбогом

Защитникът на ЦСКА-София Раул Албентоса публикува обща снимка с Данаил Ганчев на сбогуване с червените. „Благодаря ви за цялото доверие от първия ден до днес. Първа и последна снимка в ЦСКА с Данаил Ганчев”, написа испанският бранител, който днес официално се раздели с червените по взаимно съгласие.

Повод за това стана желанието на собственика на клуба Гриша Ганчев, който помолил Албентоса да си прекрати договора, за да облекчи бюджета на червените.

Agradecido por la confianza desde que mostrasteis interés en mi hasta hoy, primera y última foto en el CSKA con Danail Ganchev.

Thank you for all the confidence since the first day until today.

First and last picture at CSKA with Danail Ganchev. pic.twitter.com/4XQj4aMcpu