Джордан: Когато изгледате филма, ще си помислите, че съм ужасен човек

Моят голям брат - така Коби Брайънт е описал Майкъл Джордан в "Последният танц"

“When you see the footage of [me riding with Scotty Burrell], you’re going to think that I’m a horrible guy. But you have to realize that the reason why I was treating him like that is because I needed him to be tough in the playoffs." Jordan said #Bulls https://t.co/pbPVPORVBg — McMurray, Pete (@PeteMcMurray) April 16, 2020 "Не съм сигурен, че хората ще разберат защо бях толкова напрегнат, когато видят кадрите. Защо съм направил нещата, които съм правил, защо съм действал така, както съм действал и защо съм казвал нещата, които съм казвал", добавя Джордан.



"Вижте, победите си имат цена. Лидерството също си има цена. Аз придърпах хората, които не желаеха да бъдат дърпани. Предизвиквах хората, които не искаха да бъдат предизвиквани. И си спечелих това право заради съотборниците, които дойдоха след мен и не успяха да издържат на напрежението, на което аз издържах. Щом си се присъединил към отбора, живееш по определен стандарт... Попитайте съотборниците ми. Ще ви кажат, че не съм ги молил да направят нещо, което аз не съм направил", добавя още легендата. Дългоочакваният документален филм за Майкъл Джордан и Чикаго Булс ще разкрие тъмната страна на успеха на "биковете". Толкова тъмна, че дори самият Джордан е изразил своето безпокойство на режисьора на филма Джейсън Хехир. В интервю за The Athletic режисьорът сподели какво му е казал Ем Джей, когато са се срещнали да обсъдят проекта през 2017 г."Когато изгледате филма, ще си помислите, че съм ужасен човек. Но трябва да осъзнаете причината, заради която се отнасях така със Скоти Бурел (б.р - съотборник на Джордан през сезон 97/98). Имах нужда да бъде жилав за плейофите, изправяхме се срещу Индиана, Маями и Ню Йорк в Източната конференция. Трябваше да подходи упорито и трябваше да знам, че мога да разчитам на него", е споделил Джордан на Хехир."Не съм сигурен, че хората ще разберат защо бях толкова напрегнат, когато видят кадрите. Защо съм направил нещата, които съм правил, защо съм действал така, както съм действал и защо съм казвал нещата, които съм казвал", добавя Джордан."Вижте, победите си имат цена. Лидерството също си има цена. Аз придърпах хората, които не желаеха да бъдат дърпани. Предизвиквах хората, които не искаха да бъдат предизвиквани. И си спечелих това право заради съотборниците, които дойдоха след мен и не успяха да издържат на напрежението, на което аз издържах. Щом си се присъединил към отбора, живееш по определен стандарт... Попитайте съотборниците ми. Ще ви кажат, че не съм ги молил да направят нещо, което аз не съм направил", добавя още легендата.

