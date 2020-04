Англия Шевченко се готви за мениджър на Челси 16 април 2020 | 17:29 - Обновена Прочетена 366 0



*Chef's kiss*



What a player Andriy Shevchenko was pic.twitter.com/cr3G5JamiJ — Goal (@goal) March 19, 2020

Контрактът на Шевченко с Украинската асоциация по футбол изтичаше след края на Евро 2020, но след като първенството е преместено за 2021 година, вероятно ще има анекс за този период. Украинската легенда Андрей Шевченко се стяга да поеме отбора на Челси , след като приключи периода си в националния отбор на страната си. Шевченко показа доста сериозни резултати с Украйна в Лигата на Нациите и класирането за Евро 2020, където тимът му не само печелеше мачовете, но и играеше много агресивно и атакуващо.Самият той преди няколко дни намекна, че гледа към големите първенства като следваща стъпка в кариерата: Италия, където е играл успешно за Милан , или Англия - най-силното първенство в света в момента.Порталът The Athletic информира, че Шевченко може да се смята за претендент номер 1 за мениджърския пост на Челси, когато актуалният наставник Франк Лампард си тръгне. Изданието отбелязва, че и до момента Шевченко поддържа тесни връзки със "сините" от Лондон. Украинският нападател никога не е крил приятелските си отношения със собственика Роман Абрамович и често посещава мачовете на тима. Когато пък е в ложата, кой седи един до друг с Марина Грановская, която в момента е директор на Челси.Най-малкият му проблем пък е жилището, където Шева има своя къща, която ползва да отсяда при посещения в английската столица.Шевченко игра за Челси от 2006 по 2008 година, където пристигна от Милан за 51 милиона евро. В Лондон той записа 77 мача с 22 гола, както и има участия във финала на Шампионската лига, спечели Купата, Суперкупата на Англия, както и Купата на Лигата.Контрактът на Шевченко с Украинската асоциация по футбол изтичаше след края на Евро 2020, но след като първенството е преместено за 2021 година, вероятно ще има анекс за този период.

