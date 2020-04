Пищна футболна муза разпалва фантазиите по бельо (снимки)

Риалити звездата Клои Рос е секси дори по време на карантина. Красавицата, по която въздишат куп футболисти намери начин да разнообрази ежедневието си. Като повечето модели в социалните мрежи и тя свали дрехите, за да остане по секси бельо за поредната аматьорска фотосесия, която й донесе хиляди лайкове.

В профила й в Инстаграм блеснаха няколко нови снимки, които вдигат градусите на мъжката аудитория.

След това тя пък се показа по бански, както и като Великденско зайче.

Тя позира с различни комплекти секси бельо, като не остави много на въображението.

Пищната хубавица от риалити формата „The Only Way Is Essex” се радва на близо 87 000 последователи в социалната мрежа, които непрекъснато радва с провокативни фотоси.