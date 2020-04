Американски футбол Тръмп: Писна ми да гледам стари бейзболни мачове, трябва да си върнем спорта 16 април 2020 | 12:17 - Обновена Прочетена 614 0



President Trump lists "the great Vince McMahon" among sports moguls and commissioners he'll be speaking to. pic.twitter.com/B4jFi38IOs — The Hill (@thehill) April 15, 2020 Президентът на САЩ Доналд Тръмп е взел присърце стремежа на големите американски спортове да подновят (или започнат навреме) дейностите си, като е обсъдил с ръководителите им как може да стане това възможно най-бързо. "Писна ми да гледам бейзболни мачове отпреди 14 години, трябва да си върнем спорта. Ще проведем разговори за това с няколко спортни лидери - президентът на НФЛ, на НХЛ, на МЛБ, на професионалната голф асоциация, на МЛС, на американската тенис асоциация, на НАСКАР, на UFC и WWE", обобщи Тръмп, като определи шефовете на UFC и WWE (Дейна Уайт и Винс Макмеън) за "велики".





Именно те двамата не се съобразиха със ситуацията на извънредно положение и организираха бойните си галавечери. И докато "Кечмания" във Флорида се проведе по план, то в последния момент UFC 249 бе отменено с корпоративно нареждане от "Дисни" и ESPN.





На срещата със спортните ръководители ще се обсъжда вариант за рестарт без публика по стадионите и залите, възможностите всички спортисти да бъдат тествани и как да се организират международните полети на играчите. Все още обаче няма конкретна дата за подновяването на спорта в САЩ.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

