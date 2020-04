Бейзбол №42 бе почетен виртуално в Деня на Джаки Робинсън 16 април 2020 | 12:10 Прочетена 88 0



Във виртуалното честване на извадения от употреба в цялата лига №42 се включиха десетки звезди на играта. Най-активни бяха от Лос Анджелис Доджърс – клуба, в който Робинсън дебютира в МЛБ на 15 април 1947 г. и в който прекарва цялата си професионална кариера (1947-1956, по онова време Бруклин Доджърс), донесла му място в Залата на славата през 1962 г.



We invite you to join us in changing your profile photo, header and phone wallpaper in honor of Jackie Robinson Day. #Jackie42 pic.twitter.com/yVrD89XbPM — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 15, 2020

"Очаквах с нетърпение този ден още откакто пристигнах в Ел Ей. Нямам търпение да започнем отново да правим това, което обичаме! Междувременно нека просто да останем у дома и да бъдем в безопасност", написа в Туитър едно от зимните попълнения на "мошениците" Дейвид Прайс. Към него се присъедини и другата звездна придобивка Муки Бетс, както и клоузърът Кенли Янсен.



Пенсиониралият се ветеран на Ню Йорк Янкис Си Си Сабатия пък сподели видео клип, в който се вижда как Джаки Робинсън успява да открадне хоума, с добавено лично послание: "Неговият завет премахва цветната бариера за всеки афро-американски играч в голямата лига, без него ние нямаше да сме тук! Днес ние честваме една икона на полето и извън него."



April 15, 1947 until forever. His LEGACY is breaking the color barrier for every African American player to be in the big leagues, without him we wouldn’t be here! Today, we celebrate an icon on and off the field. #Jackie42 #JackieRobinsonDay pic.twitter.com/bY0ObA5yiS — CC Sabathia (@CC_Sabathia) April 15, 2020

Бившият аутфилдер Къртис Грандерсън обяви, че за да отдаде своята почит към №42, ще направи дарение от 42 000 порции храна за нуждаещи се по време на здравната криза. "Въпреки че бейзболът е на пауза, днешният ден е по-голям от бейзбола", написа Гранди.



Продуцентът на холивудския филм за живота на Джаки Робинсън "42" (



